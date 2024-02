Os ânimos aqueceram no debate entre André Ventura e Rui Rocha assim que se falou de imigração. O líder do Chega acusa o liberal de não concordar com a expulsão de quem venha viver para Portugal e cometa crimes e diz que não definem as regras que devem ser aplicadas à entrada destas pessoas, mesmo que a Iniciativa Liberal (IL) esteja de acordo com a necessidade de ter garantias de subsistência para que o processo de imigração fique completo.

O líder da IL acusou Ventura de “usar a imigração para mentir” e garante que, em Braga, círculo eleitoral pelo qual encabeça a lista dos liberais, não existe a proporção de imigração divulgada pelo oponente. “Ainda há pouco tempo ouvi dizer André Ventura que Braga tem 30% de imigração. É mentira, tem 3,3%“. Rui Rocha acerta na correção factual dirigida ao líder do Chega?

É verdade que, durante o Congresso de Chega, em Viana do Castelo, a afirmação de que em “algumas cidades, como Braga, 30% da população é imigrante” foi referida não só por André Ventura, como também por Filipe Melo, deputado e presidente da Distrital de Braga do Chega. Os dois membros do partidos destacaram ainda, genericamente, que muita desta massa de imigração chega da zona do “Indostão”.

De acordo com o relatório anual estatístico do Observatório das Migrações, na sua versão mais atualizada, publicada em 2023 e referente aos dados de 2022, Braga está entre os distritos com maiores taxas de variação positiva no que respeita à população estrangeira residente, com um aumento na ordem dos 19,1% em relação a 2021. Mas o número de estrangeiros residentes em 2022 no distrito de Braga correspondia a exatamente 28.127 pessoas, o que corresponde a 3,6% do total de estrangeiros residentes em Portugal Continental e ilhas.

Ora, se a população total do distrito de Braga é de 846.515 habitantes, de acordo com os dados dos Censos 2021, basta fazer uma regra de três simples para perceber que os 28 mil imigrantes a residir em Braga correspondem a 3,3% da população residente no distrito. Precisamente a percentagem referida por Rui Rocha na acusação que dirigiu a André Ventura em que denunciou a falsidade propagada no congresso em Viana do Castelo.