… alertávamos para a nova estação do ano: a que os especialistas chamam de “danger season”. Isto porque já na quinta-feira começa a oitava onda de calor do ano, que deve ser a mais quente e aquela em que há um risco de incêndios mais elevado. Pode ainda ouvir A História do Dia sobre estes novos fenómenos.

Revelámos testemunhos e interrogatórios que mostram como pensavam os responsáveis pelo Movimento Armilar Lusitano. Há deptalhes do processo que mostram, por exemplo, que o agente da PSP era sobrevivencialista apaixonado por Ciência e que o soldador emigrado na Suíça sonhava com um exército.

Quatro polícias foram detidos na Venezuela por roubarem dinheiro durante as operações de resgate e foram expulsos do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas e serão presentes a tribunal. Ainda na sequência do terramoto, o Governo do Chile vai permitir que cidadãos venezuelanos residentes no país regressem à Venezuela, mesmo que tenham o passaporte caducado. Pode continuar a acompanhar tudo sobre esta tragédia no nosso Liveblog.

O PSD quer alterar lei das burcas colocando o foco na “segurança” e aplicando multas mais baixas. A proposta vai ser votada esta quarta-feira e a bancada social-democrata quer focar-se mais nas questões de “segurança” e contornar os riscos de críticas por “discriminação religiosa”. Ainda no Parlamento, a bancada do PSD também suavizou a chamada lei das bandeiras ideológicas, embora a votação tenha ficado para setembro. Os sociais democratas propuseram ao CDS alterações que respeitam espírito inicial da lei, mas sem referências a bandeiras “ideológicas” e ainda corrigem dois pontos jurídicos e legais questionados pelo Presidente António José Seguro no veto político.

Mário Centeno foi às jornadas parlamentares do PS criticar aquela que tem sido uma das medidas mais defendidas pelo partdo, o IVA zero. O ex-ministro das Finanças revelou que, quando Governo socialista aplicou a medida, na crise inflacionista de 2023, até mandava “fotografias de queijo pecorino com trufa com IVA zero, o que era uma benesse verdadeiramente inexplicável”.

O maior grupo ultra-tradicionalista católico prepara-se para ordenar quatro bispos sem autorização do Papa, que tentou até à última pedir que reconsiderassem. A decisão vai abrir um cisma na Igreja Católica.

Nesta newsletter encontra as notícias mais importantes para o início de mais uma semana. Ao longo do dia temos toda a informação sempre atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para descontrair, tem sempre desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.