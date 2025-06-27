Antes, João Almeida mostrou que está a atingir um ponto de maturidade competitiva que permite sonhar com algo mais numa carreira que se encontra ainda numa fase inicial. Depois das vitórias no País Basco e na Romandia, o português conquistou também a Volta à Suíça na sequência de uma recuperação épica face aos mais de três minutos de atraso que foi coroada com o terceiro triunfo por etapas na cronoecalada. Agora é tempo de descanso ativo mas aquilo que o português fez permite sonhar com algo mais na Volta à França, onde acabou no quarto lugar na corrida de estreia, em 2024. Falaremos mais sobre isso na próxima semana mas a luta entre UAE Team Emirates de Pogacar (e Almeida) e Visma–Lease a Bike de Vingegaard promete.