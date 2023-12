No passado dia 9 de Novembro, a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou um interessante estudo sobre o estado da habitação em Portugal, da responsabilidade de Alda Botelho Azevedo e João Pereira dos Santos. Infelizmente, nessa semana, andámos todos a discutir a demissão do Primeiro-Ministro, a dissolução da AR e os contornos dos inúmeros “casos” políticos ao mais ínfimo pormenor. No meio da azáfama política focada no curto prazo, não se deu a atenção devida a este Barómetro da Habitação que a FFMS lançou, para o qual entrevistou uma amostra representativa da população portuguesa (1082 inquiridos) e que chegou a uma série de conclusões interessantes.

Em Portugal, os ministérios sectoriais tomam decisões em cima do joelho, sem antes realizarem estudos sobre a evolução dos factos e preferências dos portugueses. O pacote Mais Habitação é um belíssimo exemplo de como se fazem políticas públicas em Portugal: um documento muito parco em dados e detalhes, com medidas inventadas à pressa, que alguém nos gabinetes ministeriais achou que cumpririam os mínimos satisfatórios do debate público, sem antes ouvir os especialistas nos assuntos e realizar estudos sérios sobre a realidade. Passados poucos meses já ninguém se lembra, nem ninguém quer saber, e assim vamos saltando de assunto em assunto.

Este barómetro interroga os portugueses sobre três coisas: como vivem, quais as suas percepções e quais as suas preferências quanto a medidas que possam ser aplicadas no sector da habitação. Todas as três partes são interessantes e trazem dados curiosos e inesperados.

