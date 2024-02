Esta semana, uma fotografia de um político em frente à escola privada que o filho frequenta gerou mais uma vez uma onda de discussão sobre a suposta hipocrisia dos políticos. Antes da discussão que merece ser havida, alguns pontos prévios. Considero inaceitável que se tirem e divulguem fotografias sem autorização de figuras políticas na sua vida privada normal, e ainda mais quando estas envolvem crianças e terceiros que não são figuras públicas e merecem a sua privacidade. Também considero que acusações políticas a pessoas concretas, utilizando detalhes da vida privada são de baixo nível num debate democrático civilizado.

No entanto, há uma pergunta a que os políticos, incluindo os políticos de esquerda que mais dizem defender a escola pública, necessitam de responder. Porque é que grande parte dos políticos nacionais de destaque, quando se trata da vida e futuro dos seus filhos, e independentemente da sua ideologia, escolhe uma escola privada e não uma escola pública? Individualmente, cada uma das suas escolhas é perfeitamente livre e pessoal. Colectivamente, elas demonstram um padrão. Um padrão colectivo que não pode ser ignorado.

Como já escrevi há umas semanas, o conceito de preferências reveladas é útil: aquilo que as pessoas dizem valorizar é, muitas vezes, menos revelador das suas reais preferências, do que aquilo que as pessoas fazem. As preferências reveladas de grande parte da nossa classe política mostram-nos que têm uma opinião que não costumam proferir em voz alta: consideram que, actualmente, no nosso país, o ensino privado tem maior qualidade que o ensino público. E, se acreditam nisto em privado, têm o dever de ser honestos com o eleitorado em público. Devem, em primeiro lugar, reconhecer e listar as falhas que acreditam que o ensino público hoje enfrenta em Portugal. Em segundo lugar, devem com honestidade propor políticas públicas que possam diminuir o fosso de qualidade entre as escolas públicas e as escolas privadas que querem para os seus filhos.

