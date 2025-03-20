Acho que Trump é genuíno quando diz que quer a paz na Ucrânia. Também considero que o Presidente americano acredita que consegue convencer as partes a iniciar um processo de paz. Trump não só diz o que pensa, como diz o que quer. Na minha opinião, num tempo de discursos ambíguos, isso é uma qualidade. O problema é que até agora Trump está a fracassar completamente.

Não estou certo que Trump tenha a consciência do que significa negociar com um agente da KGB. Não é seguramente o mesmo que fazer negócios imobiliários em Nova Iorque e na Florida. Se revisitarmos as duas décadas e meia de Putin no poder na Rússia, verificamos que raramente faz acordos (começou quatro guerras nos territórios e países da antiga União Soviética, e nunca assinou um único acordo de paz). Os agentes do KGB não foram educados para fazer acordos e concessões, mas sim para enganar, dissimular, arrastar as negociações, serem ambíguos. Esse modo de agir não é compatível com um processo de paz rápido como Trump deseja. Trump está cheio de pressa. Putin tem todo o tempo do mundo.

Na verdade, ainda não houve qualquer negociação de paz. Putin não negociou nada. Limitou-se a repetir as exigências que faz, pelo menos, desde 2014. Quer anexar um 1/5 do território ucraniano, quer uma Ucrânia neutral e desarmada, e um regime pró-russo em Kiev. Putin quer transformar a Ucrânia numa segunda Bielorrússia. Ou seja, Putin não aceita uma Ucrânia independente da Rússia. Para ele, a Ucrânia faz parte da Rússia. Foi por isso que começou a guerra.

O segundo problema de Trump é que reduz a guerra a um conflito territorial. Ora, a guerra é mais do que isso; é sobre a soberania e a segurança da Ucrânia. Há uma incompatibilidade profunda entre os objectivos de Putin e a vontade dos ucranianos. Moscovo quer controlar a Ucrânia. Os ucranianos querem ser livres e decidir a sua vida e o seu futuro. Não querem que seja Moscovo a decidir.

Com esta estratégia, Trump não conseguirá iniciar um processo de paz na Ucrânia, nem sequer um cessar fogo. No domingo passado, Marco Rubio afirmou: “um cessar fogo é acabar com os tiros e os ataques militares na Ucrânia.” Trump tem dito vezes sem conta que quer acabar com a guerra para acabar com as mortes de inocentes. Na terça feira, Trump falou ao telefone com Putin uma hora e meia para discutirem um cessar fogo. Quando acabou o telefonema, Putin ordenou ataques aéreos a Kiev e outras cidades ucranianas. Isto só tem uma palavra: humilhação. Putin humilhou Trump perante todo o mundo.