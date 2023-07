No atual contexto social, económico e político em que vivemos, fomos arrebatados por uma pandemia e confrontados com uma guerra ao nosso lado. Assim sendo, nunca fez tanto sentido repensar a importância do Serviço Social junto de comunidades, famílias e pessoas.

Estes acontecimentos trouxeram consequências para a vida das pessoas, com um impacto e uma dimensão nunca percecionada ou sentida, o que obrigou os Assistentes Sociais a repensarem e a inovarem as suas estratégias de intervenção em contextos de emergência e incerteza, e a responder prontamente a (novas) necessidades e problemas atuais.

Os Assistentes Sociais são profissionais habituados a trabalhar em situação de incerteza, mas também de emergência. Neste sentido, fomos profissionais essenciais durante e após a pandemia, em que percebemos que não era só uma questão de saúde, mas um fenómeno complexo que revelou e agravou problemas de uma enorme dimensão social, em que as pessoas foram confrontadas com inúmeras situações que colocavam em questão o seu bem-estar. Neste contexto, tivemos de repensar a nossa intervenção e trabalhar num contexto social para o qual, como sociedade, não estávamos preparados. Tivemos de reinventar práticas em contextos em que as possibilidades e os recursos eram escassos, ou mesmos inexistentes.

Recentemente, com a guerra na Ucrânia, o Serviço Social tem-se revelado também uma profissão essencial no acolhimento e acompanhamento de pessoas e famílias com as vidas totalmente destruídas. Muitas famílias foram separadas, deixando para trás casa, família e projetos de vida. Os Assistentes Sociais têm sido responsáveis por ajudar a criar as condições necessárias, facilitando o acesso a recursos e serviços que permitam a estas pessoas e famílias reconstruir os seus projetos de vida, tentando dar sentido ao injustificável!

O Serviço Social é uma profissão de intervenção e uma disciplina académica que promove o desenvolvimento e a mudança social, a coesão social, o empowerment e a promoção da pessoa. Os princípios de justiça social, dos Direitos Humanos, da responsabilidade coletiva e do respeito pela diversidade são centrais à profissão. Sustentado nas teorias do Serviço Social, nas ciências sociais e nas humanidades, o Serviço Social relaciona as pessoas com as estruturas sociais para responder aos desafios da vida e à melhoria do bem-estar social. (IFSW & IASSW, 2014)

Pensar no Serviço Social na contemporaneidade é identificar os sistemas sociais e as relações sociais como relações humanas contextualizadas, tanto histórica como política, social e eticamente construídas. Hoje, como há cem anos, o Serviço Social questiona de que forma a sociedade atual assegura para todas as pessoas o reconhecimento da sua dignidade humana, a concretização dos Direitos Humanos, da justiça social e da solidariedade, a partir das respostas às necessidades humanas, tanto no contexto da família, como nos grupos, na comunidade e em sociedade, aplicando um conhecimento científico – empírico, teórico, metodológico e reflexivo –, orientado pela promoção e aplicação das políticas sociais nos contextos reais e concretos da sociedade atual.

Por tudo isto, nunca foi tão necessário como hoje formar profissionais em Serviço Social, habilitados com uma formação sólida e inovadora, pois intervêm no mundo e trabalham diretamente com as pessoas nas diversas fases do seu ciclo de vida – nascimento, infância, juventude, vida familiar e laboral, envelhecimento e morte – , como também nos diversos setores de desenvolvimento humano e bem-estar: saúde, educação, habitação, segurança, justiça, trabalho, património e ambiente, cultura desporto e lazer.

É urgente ter profissionais de Serviço Social com o desenvolvimento das competências necessárias para serem verdadeiros agentes de mudança, através da intervenção com famílias, grupos, comunidades, organizações e empresas. Assim, contribuem para a construção e desenvolvimento de políticas sociais justas, que criem as condições necessárias para que as pessoas sejam mais felizes e solidárias, contribuindo ainda para a construção de uma sociedade mais justa e de um planeta mais sustentável, que garanta as necessidades e a qualidade de vida das gerações presentes e futuras.