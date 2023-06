1 Prólogo: gosto de gostar e depois dizer que gostei. Gostar combate e defende ao mesmo tempo: combate o bafio da indiferença e enfraquece a desistência. É verdade. Veio com a vida, aprendi que para gostar não se pode sair do trilho da curiosidade. Não me lembro de deixar de fazer perguntas mesmo a despropósito: as respostas contêm sempre ingredientes que podem produzir um gostar. Quando acontece, gosto de gostar.

Hoje gosto de alguns portugueses que aqui deixo quanto mais não seja porque há outros, para além de Pedro Nuno Santos & company (ou ex-company).

Claro que os “meus” não podem rivalizar com um secretário de Estado atrapalhado ou uma intriga entre instituições – a corte tem regras mediáticas, ai de quem as dinamite.

