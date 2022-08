Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A guerra na Ucrânia expôs a verdade sobre a Rússia. Quem não quis ver que o estado de Putin tem uma tendência ao imperialismo, hoje tem que enfrentar o facto de que os demónios dos séculos XIX e XX renasceram na Rússia: o nacionalismo, o colonialismo e o totalitarismo cada vez mais visível. Mas a guerra na Ucrânia também expôs a verdade sobre a Europa. Muitos líderes europeus deixaram-se seduzir por Vladimir Putin e hoje estão em choque.

O retorno do imperialismo russo não deve surpreender. Há quase vinte anos, a Rússia tem vindo a reconstruir lentamente a sua posição mesmo diante do Ocidente. Enquanto isso, o Ocidente escolheu uma dormência geopolítica em vez de uma vigilância prudente. Preferiu não reparar no problema crescente a enfrentá-lo antecipadamente.

