1 Assumo: é uma causa própria. Mas gosto muito da palavra “legado”. Pelo que significa e pelo que pode representar como responsabilidade ou recusa. Orgulho ou banição. Tradição ou contestação. Continuação ou fim.

Do mesmo modo que há que honrar os talentos recebidos, sempre me interroguei sobre a responsabilidade do legado recebido. Faz-se caso de um legado ou faz-se de conta? Os que se sucedem numa família, filhos, netos, bisnetos, olham para trás inspiram-se, ou… seguem em frente? Partem para a vida facetados pela “cultura” da casa onde nasceram, tendo no visor o passado e a passada dos pais , do que fizeram, e representaram? Ou seja, saíram de casa com a responsabilizante intenção de “continuar” – ampliando e inovando – alguma coisa já começada? Ou decididos a partir para outra, escolhida por eles?

Falo obviamente de um legado lato senso: cultural, politico, social, mais do que apenas profissional. Civilizacional, talvez, numa palavra.

Decidi perceber melhor tudo isto. A seguir propus a esta “casa” uma nova série de podcast, e a seguir parti para a empreitada. Logo na primeira esquina estava o embaraço da escolha à minha frente: largo era o leque da escolha! E depois, como em tudo – isto é, após trabalho e critério – apurou-se uma escolha. Tal como um cozinhado ao lume, à procura do melhor “ponto” em que sabor e apuro se encontram.

2 Em resumo: de que se tratava afinal? Tratava-se de conversar com os filhos/filhas de pais que tiveram intervenção publica relevante em várias áreas do país e cujos filhos possuem hoje — tendo ou não seguido as pisadas maternas ou paternas nas mesmas áreas de intervenção – o mesmo grau de qualidade e notoriedade pública.

Não só poderia ser interessante dar voz – ampliando a que já têm – a uma outra geração de boa colheita, como pôr em relevo a importância da cultura da “casa” onde nasceram e o que trouxeram consigo desse legado de valores, princípios, costumes, modos de vida. E sobretudo, de como o interpretam hoje – ou não – ou dele se inspiram ou não – nas suas profissões, intervenções ou mesmo decisões.

No fundo era uma espécie de “dois-em-um”: ouvir as muito variadas histórias do elenco destes “filhos” inseridos no Portugal de hoje – e ao mesmo tempo recordar o valor da “marca” ontem impressa pelos pais, no país.

3 Acabou esta semana e foi uma grande viagem. Findou com o formidável João Vieira de Almeida – também alpinista e baterista e apaixonado de rugby –, começou em Abril com o adorável chef António Lobo Xavier. João seguira o legado do pai Vasco, fazendo de um escritório que então contava apenas meia dúzia de advogados uma marca internacional com cerca de 500 causídicos. António, não: rejeitara as leis e trocara-as pelos fogões onde, com 27 anos, muito se tem apurado entre tachos e receitas que aprimora ou reinventa.

No fundo o que importava era apenas que todos eles e elas me quisessem falar de “legados”. Quiseram todos. E contaram muito.

4 Na hora despedida e pelos magníficos momentos que passei com os “Herdeiros” deixo brevíssimas aguarelas de homenagem.

A seguir ao dotado cozinheiro “Xavi” Lobo Xavier, que já vai no terceiro restaurante de que é sócio, que passou a pandemia na casa da família em Penafiel, a cozinhar com o pai, e é muito parecido com ele e esbanja simpatia, a série seguiu com Isabel Moreira, filha de Adriano Moreira. Momento forte. Percebi que iria ouvir mulheres inteligentes, talentosas, intensas, inteiras. Com aquela criativa e sempre inesgotável capacidade de desmultiplicação e decisão que é um ex-libris feminino. Deixarão assinatura – não duvido – nas diversas áreas onde intervêm.

5 Isabel Moreira, activista e deputada socialista e ex-dirigente do PS, abriu as suas memórias afectivas, os seis irmãos, os pais, uma casa-porto-de-abrigo. E as escolhas políticas, tendo em pano de fundo o culto pelo pai. E a sua bênção sempre explícita. No dia em que Adriano Moreira soube que a sua filha Isabel iria filiar-se no PS, convidou-a para “irem lanchar fora”. E la foram, os dois. Os dois como sempre até aí.

Em casa de Joana Carneiro, filha de Roberto Carneiro e de Rosário Amaro da Costa, os oito filhos aprenderam música quase no berço mas o talento de Joana levou-a a fazer da música uma história e um destino. Aqui e mundo fora assume a direcção de grandes orquestras mesmo que com frequência viva entre aviões, palcos e hotéis. Com uma condição: leva quase sempre os quatro filhos com ela.

Conselheira de Estado, “prepara-se meticulosamente”, lê, estuda, fala com quem sabe mais. E quando está actuar fora do país, junta-se ao Palácio de Belém por interposto écran. Des-cumprir é que não.

Filipa Roseta tem a ponderação e a cultura do pai Pedro e a energia e capacidade de trabalho da mãe Helena e faz o melhor com tudo isso. Arquitecta premiada, professora doutorada, vereadora na autarquia lisboeta, voa sobre as palavras mas sabe o que diz. Um diálogo tão vertiginoso quanto saboroso.

Patrícia Vasconcelos, filha do realizador António Pedro de Vasconcelos, é acolhedora, doce, e uma grande profissional. Guerreira, diria eu. “O casting é a minha paixão”, contou ela. Sim é uma sábia na delicada arte da escolha, na formação de actores – criou uma escola –, na contratação com sucesso de muitos deles para filmarem fora aqui. No universo da cultura ninguém lhe ignora nem o nome nem o estatuto. Um dia vê-la-emos a filmar?

Para Teresa Nogueira Pinto, filha de Maria José e Jaime Nogueira Pinto, o legado familiar conta e marca: “pelo que representa na forma como se cresce e de como se decide o que fazer com a vida”. Mestre em Relações Internacionais e Doutorada em Estudos sobre a Globalização pela Universidade Nova, investigadora e professora universitária, uma das suas máximas veio de casa: “fazer o que se deve e estar no que se faz”.

(Pequeno desabafo: hesitei em convidá-la: sendo filha de uma irmã minha – a Maria José partiu num mesmo 6 de Julho como este em que escrevo estas linhas – acabei decidida: porque não havia de o fazer se um dia, há já muitos anos, Ricardo Costa, então director de informação da Sic, ainda em Carnaxide, me dera uma expedita “guia de marcha” para entrevistar a minha própria irmã (!) que subitamente se candidatara à câmara de Lisboa. Não estava eu já a entrevistar os outros candidatos? Então? Não era agora “obrigatório” acrescentar mais esta candidata? Conclusão: quem entrevista uma irmã, dialoga facilmente com uma sobrinha….)

6 Então e os cavalheiros? Não foi só o camarote feminino que brilhou, foi a galáxia. Os cavalheiros recomendam-se, claro. Cada um com a sua natureza e o seu poiso, todos com bons ventos. Chamam-se Francisco Alegre Duarte, Salvador Gouveia, Martim Sousa Tavares, António Portela, João Vieira de Almeida, António Lobo Xavier.

Evoquei já os dois últimos no início desta crónica enternecida com todos eles, sigo para os outros.

Francisco, filho de Manuel Alegre, é diplomata, sendo hoje embaixador em Luanda, após ter estado em muitas geografias. Nasceu num berço politico, crescendo na grande admiração do pai. Tal como ele, ama muito a politica. Escolheu foi servi-la de outra maneira.

Salvador, filho de António Patrício Gouveia tragicamente desaparecido no desastre que vitimou Sá Carneiro, recebeu a melhor herança do seu pai: “a ética”.

Estudou Ciência Política mas o legado dos museus familiares do Caramulo mudaram-lhe a vida. Hoje, com irmãos e primos, está a fazer do Caramulo uma marca. E está mesmo. E ainda há a música, o coleccionismo, o empreendedorismo… E a História.

O Martim, filho de Laurinda Alves e de Miguel Sousa Tavares, teve talvez a frase mais bela desta serie:” sou uma porta aberta para a beleza.” E é: maestro e pianista, fundou uma orquestra, dirige duas, divulga a música cruzando artes e ideias, e escreveu um livro notável em 2024. Uma vocação sempre em partilha com os outros.

António Portela, filho de Luís Portela é a 4ª geração aos comandos da Bial, maior empresa farmacêutica inteiramente nacional, de imenso prestigio além fronteiras. António também foi filho que soube nadar. E duplamente: foi o responsável pela entrada da Bial em novos países e lançamento de novos produtos a nível internacional e foi várias vezes campeão nacional de natação. Modalidade onde ainda compete e por isso, esteja onde estiver, nada três vezes por semana. Hotéis no estrangeiros só com grandes piscinas ou clubes desportivos por perto. Dupla vitoriosa.

7 Ficou a galáxia, deixo o meu obrigado, levando comigo este friso que honra o país.

Viva o mérito!