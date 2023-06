O século XVI é um século decisivo na História da Europa e, consequentemente, na História do mundo, já que, até à Segunda Guerra Mundial e à descolonização, isto é, até há meio século, o mundo foi eurocêntrico.

Há quinhentos anos, dava-se a proclamação da secessão luterana em Wittenberg, em 1517, e redigiam-se dois tratados políticos antagónicos e fundacionais – O Príncipe de Maquiavel (1513) e a Utopia de Thomas Morus (1516). Poucos anos depois, batalhavam, de Marignan a Pavia, pelas terras de Itália, Francisco I, Valois, pela França, e Carlos V, Habsburgo, pelo Império. E o século que assim abria e que foi também o século de Camões, ia fechar com as mortes, no mesmo ano de 1616, de dois génios das letras, Miguel de Cervantes e William Shakespeare.

Neste tempo e neste país, mergulhados na douta e menos douta ignorância tolerada e até encorajada, é difícil pensar e problematizar outros tempos históricos e outras realidades, particularmente tempos e realidades em que Portugal foi maior do que é hoje. Até porque a pequenez reinante se dá mal com alguma grandeza passada, e procura, com aplicação, ensombrá-la.

