Há cerca de 200 mil anos a espécie humana surgiu no planeta Terra. Desde então, o cérebro tem-se revelado o órgão mais valioso no processo de evolução. Tanto do ponto de vista individual como para a família ou sociedade.

No território português existem seres humanos desde há aproximadamente 20 mil anos, altura em que a esperança média de vida era inferior a 30 anos. No século XXI, esta situa-se perto das oito décadas de vida. E, se dúvidas existiram, a história recente tem demonstrado que a saúde do cérebro é também o nosso activo mais precioso. Sobretudo, após os 50 anos.

O cérebro é hoje o principal determinante da qualidade de vida, do nível de funcionalidade no dia-a-dia, da capacidade de aprendizagem, da realização pessoal, da adaptação e do rendimento anual de cada indivíduo, família ou sociedade.

Se nos projectarmos a cinco a dez anos no futuro, percebemos que o sucesso no combate ao envelhecimento, às doenças vasculares e neurodegenerativas, se fará com muita tecnologia e inovação, mas sobretudo com o cérebro de cada cidadão, ao longo de muitos anos de vida. Mas, em Portugal, os nossos cérebros estão sob ameaça permanente.

O AVC continua a afectar cerca de 25 mil cidadãos todos os anos. E se considerarmos as três gerações e vários núcleos de uma família alargada em Portugal, facilmente chegamos à conclusão de que, em cada ano, em cada família portuguesa, há um familiar (avó, pai, tia, irmão, filha, primo, sobrinha, genro ou nora) que sofre um AVC ou AIT (Acidente Isquémico Transitório, denominado como um AVC sem sequelas).

O AVC persiste como a principal causa de mortalidade e sobretudo de perda de anos de vida saudável por incapacidade. Cerca de 25% dos AVC ocorrem ainda antes dos 65 anos de idade, em plena vida activa, tanto do ponto de vista familiar como profissional. Os dados mais recentes sugerem que um em cada sete AVC acontece entre os 15 e 49 anos de idade e que 25% das pessoas que sobrevivem com sequelas pertencem a este grupo etário. Isto obriga-nos a rever conceitos de saúde escolar, de hábitos de vida em idade jovem e de saúde ocupacional em novas profissões, onde parece dominar o contexto de teletrabalho.

Além disso, depois de um AIT, o risco de vir a desenvolver demência aumenta para 10% aos cinco anos. O mesmo é dizer que cada nova lesão vascular cerebral acarreta um efeito antecipador tanto da incapacidade associada à idade como de doenças neurodegenerativas de instalação lenta e progressiva, por exemplo, a doença de Alzheimer.

Ao longo da vida, uma em cada seis pessoas pode sofrer um AVC, sendo que o risco de sofrer AVC ou demência chega a ser de uma em cada três pessoas, a nível mundial. Em Portugal, alguns estudos epidemiológicos identificaram a existência de impactos similares da doença vascular cerebral e das doenças neurodegenerativas como causa das demências.

Sempre nos habituámos a ouvir que existiam muitos AVC em Portugal e a demência vascular, por sua vez, era encarada como mais uma fatalidade. Mas não é verdade. Cerca de 90% do impacto provocado pelo AVC depende de factores de risco modificáveis, para os quais já foram desenvolvidos estudos e tecnologia que os permite controlar. São disso exemplo, a hipertensão arterial, a obesidade, a dislipidemia, a diabetes, a fibrilhação auricular, a doença renal crónica, o tabagismo, o sedentarismo e até a poluição.

O controlo destes factores permite reduzir a ocorrência de novos AVC e até 50% dos novos casos de demência diagnosticados todos os anos. Em algumas regiões desenvolvidas, onde a população tem aderido a estilos de vida saudáveis e se implementam estratégias de prevenção primária e secundária em larga escala, tem sido possível demonstrar essa redução, tanto da incidência de AVC, como demência. Mesmo em sociedades onde o factor envelhecimento é dominante, a prevenção vascular pode ter uma dimensão superior e compensar o envelhecimento. Desde que iniciada cedo e prolongada com qualidade semelhante até idades avançadas.

E, neste âmbito, Portugal precisa de uma revolução. Os estudos epidemiológicos revelam que 50% da população apresenta três ou mais factores de risco modificáveis desde idades muito precoces.

Cada cidadão português, com 30 / 40 anos, deve chamar a si a responsabilidade de proteger o seu cérebro. A Carta Individual de Risco Vascular [norma da DGS que carece de aplicação e de atualização] vai identificar, em mais de metade da população, pelo menos, três ou quatro factores de risco vascular que se podem corrigir.

Nesta luta contra o AVC e a demência vascular em Portugal precisamos urgentemente do cérebro de cada cidadão. Que cada um tome como sua a tarefa da prevenção. Que todos os anos verifique quais os factores de risco vascular que deve rectificar com urgência.

Quando explicamos que, por cada novo AVC que ocorre todos os anos, existem cerca de oito pessoas a viver com sequelas de AVC (num rácio de 200 mil habitantes) e dependentes de programas de reabilitação, muitos têm dificuldade em acreditar. Essa dificuldade descreve bem a doença.

As pessoas que sobrevivem a um AVC tendem a desaparecer como cidadãos, tornam-se menos visíveis no dia-a-dia, tornam-se silenciosas. As sequelas cognitivas e motoras afastam-nas dos seus papéis mais activos e relevantes, tanto na sociedade, como na profissão e a vida familiar.

É possível parar o AVC, urge juntarmo-nos contra essa fatalidade. Mas essa luta dependerá sobretudo da nossa persistência em sermos saudáveis e da mudança de comportamentos a que nos dispusermos para atingir este objectivo. Cuidar da saúde do cérebro é cuidar das cidades do futuro.

Vítor Tedim Cruz é médico neurologista, doutorado em Ciências e Tecnologias de Saúde pela Universidade de Aveiro. É investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, director do Serviço de Neurologia e coordenador da Unidade de AVC da ULS Matosinhos e presidente da Sociedade Portuguesa do AVC.

Arterial é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com doenças cérebro-cardiovasculares. Resulta de uma parceria com a Novartis e tem a colaboração da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, da Portugal AVC, da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. É um conteúdo editorial completamente independente. Uma parceria com: Com a colaboração de: