As últimas eleições legislativas resultaram num panorama político fragmentado. De um lado, a esquerda uniu-se numa tentativa de cartelização, procurando alcançar uma maioria parlamentar. Do outro, um partido de extrema-direita irrompeu no cenário político com um discurso radical e inflamado.

É curioso que, em pleno ano de comemoração do 50º aniversário da liberdade e democracia, o voto de protesto represente quase um quarto da Assembleia da República, se considerarmos os extremos à esquerda e à direita.

Com mais de um milhão de votos, o partido de extrema-direita trouxe à tona o descontentamento de uma parcela significativa da população portuguesa em relação às políticas adotadas nas últimas décadas. Este voto de protesto não pode ser subestimado ou simplesmente associado a uma mera manifestação de xenofobia ou intolerância. Em vez disso, é crucial entender as raízes desse descontentamento, que remontam a décadas de promessas não cumpridas e problemas socioeconómicos persistentes.

No entanto, também é necessário reconhecer os milhões de votos que não foram para os extremos, que rejeitaram veementemente a ideia de um governo que inclua partidos extremistas, tanto à direita como à esquerda. A maioria dos portugueses pretendem soluções moderadas e sensatas que promovam o bem-estar geral, em vez de agendas radicais que fragmentam a sociedade.

Este é um sinal claro de que os políticos, de todos os espectros ideológicos, precisam de refletir profundamente sobre as suas ações e políticas e reconhecer que muitos votos representaram um protesto contra o status quo.

Estas eleições demonstram a necessidade de renovação e adaptação do sistema político português. É necessário responder à vontade dos portugueses por mudança, por uma política mais eficaz e transparente, que responda aos desafios do presente e do futuro.

Este cenário governativo exige cooperação, entendimento, que se façam pontes e que se governe. O país está em primeiro lugar! Os políticos têm de encontrar um equilíbrio entre a necessidade de representar as diversas vozes do eleitorado e a responsabilidade de governar para o bem comum.

Neste panorama político, a Iniciativa Liberal é o partido que garante equilíbrio, moderação e responsabilidade. O seu papel de contrapeso à polarização extrema é fundamental para o futuro político de Portugal.

A Iniciativa Liberal opõe-se ao populismo, defendendo soluções racionais e baseadas em evidência para os problemas do país. É uma voz firme na defesa da democracia liberal e dos valores como a tolerância, a liberdade de expressão e o pluralismo. Contribui, ainda, para um debate político mais rico e plural, desafiando os consensos existentes e propondo novas ideias. Representa, por isso, uma alternativa aos partidos tradicionais, tanto de direita como de esquerda.