Tenho um amigo que passa os verões em périplo pelas praias do interior do país a fotografar a excentricidade dos nossos compatriotas em férias. São sempre imagens peculiares. Há a matrona semi-obesa, de guardanapo na cabeça, sentada em ângulo recto, a gritar para o neto não se molhar pois ainda não fez a digestão. Há o neto robusto em cuecas, de rissol na mão e outro na boca, muito parado a fazer xixi na água e a achar que ninguém nota. Há o emigrante, escarlate do vinho e do escaldão, a gritar “regarde moi, Tozé!” antes de mergulhar de chapão da fraga mais alta para o sítio onde a água é mais rasa. Há o hippie que veio do Boom e acha que tudo aquilo ainda é delírio psicadélico. Há o turista urbano de Lisboa, reconhecido por mariquinhamente usar sapatos de borracha e por reclamar da falta de variedade de brancos na carta do snack bar de apoio à praia. A variedade é imensa.

Mas este ano, por mais extravagância fluvial que o meu amigo fotografe, nada baterá, em bizarria registada em rios portugueses, a figura protagonizada pela Transtejo. A empresa pública de cacilheiros, depois do fiasco de ter comprado barcos eléctricos sem baterias, agora não consegue instalar as estações de carregamento nos cais do Tejo. A explicação: «O calendário do concurso atribuído em 2022 ao consórcio liderado pela CME por 14,4 milhões de euros previa que os sistemas de carregamento começassem a ficar operacionais a partir do final de maio no Seixal, no final de junho no Cais do Sodré, em final de setembro no Montijo e até 31 de outubro em Cacilhas.

Mas até agora nenhum foi executado porque não foi possível obter todas as licenças necessárias junto de várias autoridades para ligar à rede elétrica de média tensão e para certificar os pontões junto das autarquias e da Direção-Geral de Recursos Marinhos. (…)

