Desde pelo menos 8 de junho de 1949 que já se sabe: quem controla as palavras, controla a política; quem controla os factos, controla o poder. Como explicou um escritor famoso, tudo está perdido quando um regime consegue impor a equivalência entre conceitos opostos, levando à arbitrariedade e à impotência: “Guerra é paz. Liberdade é escravatura. Ignorância é força”.

Atenção: não quero exagerar. Estamos em 2023, não estamos em 1984. Vivemos numa democracia, não vivemos num sistema totalitário — e só os conspiracionistas são incapazes de ver as diferenças entre uma coisa e a outra. Mas, mesmo não confundindo o que deve ser tratado de forma diversa, é necessário reconhecer que há hoje sinais que são inquietantes. Aliás, mais do que inquietantes, são muito inquietantes — porque, como acontece no caso do computador do ex-adjunto de João Galamba, envolvem o poder político, os serviços secretos e um mistério envolto num sigilo dentro de um nevoeiro.

A 1 de maio, António Costa declarou que o seu ministro alertou — “e bem” — o SIS para aquilo que classificou como o “roubo” de um computador com “documentos classificados”. A 4 de maio, o Conselho de Fiscalização das secretas anunciou que, após uma aturadíssima investigação, chegou à conclusão de que os elementos recolhidos “não permitem concluir” que tenha havido uma atuação ilegal do SIS. A 9 de maio, o Conselho de Fiscalização foi ao Parlamento explicar que essa atuação não era ilegal pela simples razão de que, no entendimento dos serviços secretos, não tinha havido qualquer roubo e, portanto, não estávamos perante uma matéria de investigação criminal, que seria da competência exclusiva das polícias. A 11 de maio, Mário Belo Morgado, que faz parte do Conselho de Fiscalização, reafirmou ao Público essa convicção, mas com o seguinte alerta, que nos deve deixar desconfiados: só “aos tribunais cabe dizer se em certo caso há ou não um crime”.

