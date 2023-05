Putin celebrou mais uma vez o ritual patriótico do 9 de maio, da vitória da União Soviética na Grande Guerra Patriótica de 1941-45, com uma parada na Praça Vermelha. Costuma ser uma demonstração de força. Foi uma demonstração de fraqueza. É um bom momento para refletir sobre a vitória numa guerra. É mais complicado do que parece.

Um discurso grotesco

Começando pelo elogio, Putin falou pouco. Um sinal significativo de esgotamento. E reconheceu que esta é afinal uma verdadeira guerra. Mas foi, no essencial, mais da mesma propaganda grotesca que faz da novilíngua de George Orwell, já não ficção, mas triste realidade. O agressor é transfigurado em agredido. O Ocidente, supostamente degenerado e decadente, estaria por detrás de todos os males do Mundo. Putin mascarou-se de defensor dos valores da família, quando mandou deter o pai de uma jovem, que fez na escola um desenho ilustrando a agressão russa contra a Ucrânia, e a desterrou para um orfanato. A parada foi uma demonstração de fraqueza militar. Dos 197 veículos militares da última parada antes da guerra passámos para 51. De carros de combate restou um T-34, uma peça de museu, um modelo que entrou ao serviço em 1940.

