Tem sido discutida e reprovada a interacção entre humanos e certas maquinetas que nalgumas circunstâncias se confundem com eles. A discussão tem sobretudo versado as causas dessa confusão. Há no entanto outra dimensão, menos tratada, que é a da natureza das atitudes, dos sentimentos, das emoções e até das virtudes desenvolvidas em contacto com essas maquinetas. Uma linha de argumento sugere que sentimentos e emoções causados por máquinas não são genuínos.

Embora um roedor electrónico não seja idêntico a um roedor não electrónico, não podemos só por isso concluir que as afeições que desperta não sejam iguais. Grandes quantidades de crianças e de adultos interagem todos os dias com roedores electrónicos, bonecas insufláveis, e sistemas de atendimento de companhias de telecomunicações; e sentem em relação a estes fúria, gratidão e amor, vontade de os preservar, de os aniquilar, ou de os esquecer.

Podemos naturalmente argumentar que experimentarmos gratidão em relação a bonecas insufláveis não é a mesma coisa do que o fazermos em relação à variedade não-insuflável. Esta última é por exemplo capaz de reagir à nossa gratidão. O dono do roedor simples não tem dúvidas de que este manifesta regozijo quando lhe é limpa a jaula, e contentamento quando se lhe passa a mão pelo pêlo. Mas se perguntarmos ao dono do roedor electrónico, ele também não terá dúvida em descortinar (embora de um modo imperceptível para quem não esteja habituado a esse comércio) reacções de aprovação nos seus objectos de estima.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.