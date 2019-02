Gripe A. Mais quatro novos casos internados no hospital de Viana do Castelo

O presidente do conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), Franklim Ramos, confirmou esta segunda-feira quatro novos casos de gripe A internados no hospital de Viana do Castelo, sendo que os doentes se encontram “estáveis”.

Contactado pela agência Lusa, Franklim Ramos referiu que, desde o início do ano e até esta semana “foram diagnosticados um total de nove casos da doença”.

O responsável adiantou que os quatro novos casos deram entrada na última semana, sendo que os doentes “não necessitam de cuidados diferenciados”.

Franklim Ramos sublinhou que a unidade de saúde “está a cumprir todos os protocolos emanados pela Direção Geral de Saúde”.

A ULSAM é constituída por dois hospitais: o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima.

Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença e serve uma população residente superior a 244 mil pessoas, contando com 2.500 profissionais, entre os quais 501 médicos e 892 enfermeiros.

Continuar a ler