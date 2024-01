O Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP) considera que é necessário analisar o excesso de mortalidade que se está a registar em Portugal na faixa etária entre os 45 e os 64 anos. “Há uma série de circunstâncias que podemos e devemos analisar para perceber quem, quando, como e se se poderia ter feito algo para minimizar as situações”, sublinha Gustavo Tato Borges em declarações ao Observador.

A Direção-Geral da Saúde já garantiu que está a analisar as mortes em grupos etários mais jovens que, refere o médico, podem estar relacionados com a Gripe A, particularmente com o subtipo H1N1 que está em circulação. “Pode originar casos de doença grave com maior facilidade em populações mais jovens. Por isso, esta faixa etária pode estar a sofrer do facto de não ser alvo da campanha de vacinação sazonal para a gripe e, por isso, não estar tão protegida para a mesma”, assinala.

Tato Borges acrescenta que não se pode descartar fatores como as temperaturas baixas que se têm registado, bem como as dificuldades vividas no Serviço Nacional de Saúde. “Há outros fatores que também é difícil de ponderar, desde logo as dificuldades no SNS até à passagem de ano, que podem ter condicionado também algum excesso de mortalidade, bem como outros fatores que não estamos neste momento a conseguir identificar, seja uma maior sinistralidade rodoviária ou acidentes de trabalho ou qualquer coisa desta natureza que, para já, não esteja a ser percetível de forma evidente”, refere.

