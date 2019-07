Evelise Veiga conquista medalha de prata no salto em comprimento das Universíadas de Nápoles

Evelise Veiga conquistou esta terça-feira a primeira medalha de Portugal nas Universíadas que estão a decorrer na cidade italiana de Nápoles, terminando a final do salto em comprimento no segundo lugar atrás da ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk.

A atleta portuguesa terminou a parte final do concurso com a marca de 6,61, a 23 centímetros da vencedora da prova e à frente da romena Florentina Costina Iusco, que acabou com 6,55.

Também esta terça-feira, nos 400 metros, Cátia Azevedo tinha conseguido bater o recorde nacional dos 400 metros que lhe pertencia desde 2016 (51,62), apurando-se diretamente para a final da distância e garantido os mínimos para o próximo Campeonato do Mundo de atletismo, que se realiza entre setembro e outubro em Doha, no Qatar.

