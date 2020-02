Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, vai ser candidato à liderança da Federação Espanhola de Futebol. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo próprio, através das redes sociais.

“Sim, vou apresentar-me à presidência da RFEF [Real Federação Espanhola de Futebol], quando as eleições forem convocadas. Juntos vamos colocar a nossa Federação à altura do melhor futebol do mundo: o de Espanha”, lê-se na publicação, que tem ainda o hashtag #IkerCasillas2020.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

A imprensa espanhola, na semana passada, avançou que Casillas já tinha comunicado ao Conselho Superior do Desporto de Espanha que iria ser candidato à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol.