A atriz brasileira Eva Wilma morreu este sábado em São Paulo com 87 anos. Figura grande do teatro e da televisão brasileira, Eva Wilma participou em telenovelas como o Rei do Gado, a Indomada e Pedra sobre Pedra.

A atriz foi internada no dia 15 de abril na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, para tratar de problemas cardíacos e renais. No dia 8 de mês, foi-lhe diagnosticado um cancro do ovário.

Foi pelo papel que desempenhou na Indomada, novela exibida em 1997, que ganhou vários prémios pela personagem Altiva, a vilã da história.

Morreu hoje (15) a grande Eva Wilma, aos 87 anos. A atriz foi diagnosticada com um câncer no ovário e estava internada. Ela já foi citada no nosso podcast (episódio 2) através de uma de suas mais célebres personagens: Altiva, da novela A Indomada. Que descanse em paz! ???????? pic.twitter.com/obxNgNVUmk — Quinta-feira 12 (@quintapodcast) May 16, 2021

A atriz era considerada uma das maiores estrelas do teatro e televisão brasileiros dos anos de 70 e 80. Participou em novelas como Mulheres da Areia (a primeira versão) e o Meu Pé de Laranja Lima. A sua última participação num programa de televisão foi em 2017 num programa da autoria do filho. A carreira da atriz passou ainda pelo cinema e pela dança.

Morreu a Eva Wilma, uma das gigantes deste país. Fez história nas telenovelas, mas, pra mim, será sempre a linda Luciana, de “São Paulo, Sociedade Anônima” (1965), do Luiz Sérgio Person, uma das obras-primas do cinema brasileiro. Que descanse em paz. pic.twitter.com/3ZqKmR5x2f — Celso (@celsojnr78) May 16, 2021

Eva Wilma fez teatro em Portugal com Eunice Muñoz na peça Madame de Maria Velho da Costa que esteve em exibição no D. Maria no ano 2000.

Em 1969, a atriz brasileira chegou a fazer uma audição com o realizador Alfred Hitchcock para o filme Topázio, mas não foi escolhida. Eva Wilma contou que chegou a discutir em português com o cineasta britânico. Não ganhou o papel de uma personagem latina, mas ficou com o consolo de Topázio não ter sido um filme maior da carreira de Hitchcock.