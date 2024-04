O jornalista Pedro Cruz, ex-diretor-executivo da TSF e antigo jornalista da SIC, morreu este domingo aos 53 anos. A notícia foi avançada pela família à TSF. Pedro Cruz lutava contra um cancro no pulmão, segundo confirmou a Lusa.

Pedro Cruz foi jornalista da SIC entre 1998 e 2021, onde chegou a ser subdiretor de informação. No canal de Carnaxide coordenou a redação do Porto durante 14 anos. Em 2021 juntou-se ao grupo Global Media, dono do Diário de Notícias, onde foi diretor-executivo da TSF até ao passado mês de setembro, além de diretor de novos projetos do mesmo grupo.

Pedro Cruz licenciou-se na Escola Superior de Jornalismo do Porto. Além da SIC e da TSF trabalhou em rádios locais e dava ainda aulas de Rádio e Televisão na Universidade Católica