Para um total de casos de infeção de 1.060.432, Portugal tem agora 1.007.911 recuperados, mais 1.555 só nas últimas 24 horas — o que significa que 95% dos infetados já ultrapassaram a doença. Neste momento há 34.626 casos de infeção ativa no país, menos 539 do que ontem. Contactos em vigilância são 31.704, menos 811 do que nas 24 horas anteriores.

Não há nenhum concelho no nível mais alto de risco (quase metade têm risco baixo)

Nas primeiras duas semanas de setembro, até dia 15, a incidência cumulativa nos concelhos em Portugal continental e insular não chegou à categoria mais alta, acima de 960 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, correspondente a um nível de risco extremamente elevado.

Na categoria de risco imediatamente a seguir — nível muito elevado — com incidências entre os 480 e os 959,9 novos casos por 100 mil habitantes estão oito concelhos, dos quais cinco são de baixa densidade — poucos casos em regiões com poucos habitantes podem originar incidências altas. De referir que três dos oito concelhos estão no Algarve.

De resto, há 37 concelhos na categoria de risco elevado (de 240 a 479,9 casos por 100 mil habitantes), 114 com risco moderado (de 120 a 239,9 casos por 100 mil habitantes) e 149, quase metade dos concelhos, com menos de 120 casos por 100 mil habitantes.

Todas as sexta-feiras, a Direção-Geral da Saúde divulga a incidência cumulativa a 14 dias no vários concelhos do país, classificando-a de acordo com as utilizadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

Concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto com risco baixo a moderado

Os 15 concelhos com densidade populacional mais alta (segundo o Censos 2011) estão todos na categoria de risco baixo a moderado, abaixo dos 240 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. São João da Madeira tem a incidência mais alta, com 222 casos por 100 mil habitantes.

Todos os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto estão também abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes. Na AML, o concelho com maior incidência é Lisboa (188 casos por 100 mil habitantes), seguido de Amadora e Cascais (ambos com 182).

Na AMP, o concelho com maior incidência é, como já se viu, São João da Madeira, seguido de Oliveira de Azeméis (208 casos por 100 mil habitantes) e Porto (197).