Finalmente, o tiro de partida de Nuno Melo. O eurodeputado do CDS apresentou este sábado a sua candidatura à liderança do partido e não deixou margem para segundas interpretações: “Sou candidato à presidência do CDS-PP”.

“Começa aqui hoje [no Porto] uma caminhada com que venceremos todos os novos cercos que querem fazer com que o CDS deixe de ser um dos partidos mais relevantes da democracia portuguesa”, afirmou Nuno Melo.

O agora candidato à liderança do CDS não poupou críticas à estratégia de Francisco Rodrigues dos Santos de antecipar o congresso do partido e assim tentar condicionar a corrida eleitoral. “Pela forma como a democraticidade interna do partido está a ser torturada, num dos momentos mais confrangedores da nossa longa existência partidária, isso só aumenta a nossa determinação, meus queridos amigos. É para ganhar que lá vamos.”

Nuno Melo recusou depois a ideia, veiculada por alguns jornais, de que estaria para breve uma “debandada” caso a ala ‘portista’ perdesse o próximo congresso. “Se por alguma razão perdêssemos o próximo congresso, jamais sairíamos do CDS. A menos que fôssemos empurrados”, garantiu.

O eurodeputado enumera depois alguns dos candidatos, vencedores e derrotados, nas últimas autárquicas e deixa uma crítica indireta à atual direção do partido por se tentar “apropriar” dos méritos dos outros.

“Ser candidato é para mim um imperativo de consciência e até uma obrigação”, disse.

