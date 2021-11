Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pouco depois de confirmar que efetivamente telefonou a senadores norte-americanos para fazer lobby a propósito da licença parental, Meghan Markle desfilava de mãos dadas com o marido numa passadeira vermelha. Os duques de Sussex parecem ter voltado em força à vida social, com o evento de quarta-feira à noite a refletir uma agenda preenchida: Harry e Meghan marcaram presença numa gala em Nova Iorque, no Intrepid Sea, Air & Space Museum, com o intuito de homenagear militares veteranos.

Diante da imprensa, a duquesa surgiu num vestido vermelho decotado da marca Carolina Herrera, à semelhança do que já antes fizeram Michelle Obama, Melania Trump, Jacqueline Onassis e Laura Bush, a título de exemplo. O vestido escolhido por Meghan faz parte da coleção pré-outono de 2022, com o dedo do diretor criativo Wes Gordon, tal como partilhado pela marca na respetiva conta de Instagram.

Ao vestido fluído e de cauda longa, Meghan juntou uns sapatos de salto com assinatura Giuseppe Zanotti, de cerca de 800 euros, e também brincos Snowstorm de mais de 11 mil euros e uma pulseira da Cartier de quase 6 mil euros. A duquesa fez ainda uma referência a Diana, princesa de Gales, ao usar uma pulseira de diamantes da sogra que nunca conheceu. Os cabelos escuros foram apanhados num elegante coque que deixou a maquilhagem em destaque.

No evento que pretendeu celebrar os militares a propósito do Dia dos Veteranos nos EUA e o Dia do Armistício no Reino Unido (que se assinala a 11 de novembro), Harry tirou do armário um fato preto que adornou com algumas medalhas, incluindo a cruz alusiva à classe Cavaleiro Comandante da Real Ordem Vitoriana, concedida pela avó e rainha, à volta do pescoço.

Embora já não possa usar fardas militares na sequência do Megxit, o príncipe continua a poder apresentar em público as medalhas que lhe foram atribuídas. Nos outfits dos duques era ainda visível a papoila vermelha, símbolo que pretende homenagear os militares que morreram na guerra.

A interação dos duques com os jornalistas foi aparentemente curta e das muitas questões colocadas, uma não ficou por responder: “Está orgulhosa do seu marido?”. “Estou sempre orgulhosa dele”, garantiu Meghan, voltando-se para os fotógrafos que registavam cada momento. A Harry, que serviu no exército britânico durante dez anos, coube a missão de distribuir medalhas na noite de quarta-feira a propósito dos prémios Intrepid Valor.

Citado pela People, o duque comentou que a experiência no exército fez dele o homem que é hoje, e que estará sempre “grato pelas pessoas” com as quais serviu.