Comadre. A trattoria e restaurante vintage onde há comida para partilhar em ambiente Wes Anderson

“Quisemos voltar ao que era, voltar a pôr o espaço cru, meio que inacabado para combinar com a nossa ideia de decoração daquilo que seria o Comadre”, conta Melissa que, durante pouco mais de seis meses, com ajuda de Meguy e uns tantos amigos puseram de pé o sonho de uma amizade duradoura.

O espaço

À primeira vista ninguém adivinha a dimensão do espaço que o Comadre esconde para lá da porta de madeira escura com um grande espelho e uma maçaneta — é quase um convite para entrar em Nárnia, como se a porta do armário se abrisse e os comensais fossem transportados para outra dimensão. Uma dimensão que rapidamente se transforma num salão de refeições com um grande pé-direito, com uma cozinha aberta para a sala, um balcão que serve de bar com uma instalação de flores secas a pender do teto e uma mão cheia de mesas e cadeiras vintage — algumas delas de cinema, daquelas antigas de madeira e veludo vermelho.

Este, diga-se, é o espaço principal do Comadre, a chamada “casa de amigos”, mas antes de lá chegar há um hall de entrada com meia dúzia de cadeiras, uma selva urbana a dar ambiente para quem quer começar (ou acabar) a noite de copo com cocktails. Nesse espaço à entrada está também uma longa vitrine ainda vazia — comprada em segunda mão — onde vai funcionar a partir do início do próximo ano a dita Feitoria que se pode ler no quadro que é a imagem do Comadre. “Não há uma palavra em português que traduza exatamente o conceito que queremos ter aqui, que é o de trattoria italiana, em francês traiteur, que é um espaço para take-away. Optamos por Feitoria que encaixa de certa maneira naquilo que queremos ser”, explica Melissa. É nessa mercearia-balcão que vão ter comida para take-away que vai desde as sobremesas, focaccias, saladas ou até pratos mais compostos, a pensar numa cozinha muito caseira e sazonal, que muda todas as semanas.

“Não queremos estar nas plataformas de entrega, porque deturpam os preços e a qualidade da comida de certa maneira. Aqui a Feitoria vai ser mais uma coisa de bairro, que serve para, por exemplo, quem tem um jantar em casa de amigos e quer levar uma sobremesa ou uma entrada, algo que não seja vinho, e aqui consegues encontrar”, refere a co-fundadora.