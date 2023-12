Brás, ostras com ervas marinhas ou pregado. O novo restaurante da rua Áurea é uma ode às algas

História

A rua revela o seu nome mesmo antes de haver espaço para apresentações. Áurea, em homenagem àquela rua que tantos referem como do Ouro, é o restaurante do novo hotel de cinco estrelas da baixa pombalina. Para quem cá passa é difícil não dar por ele. Com uma estética clássica, o edifício onde o Art Legacy nasceu, mesmo no coração da cidade de Lisboa, destaca-se pela sua imponência. Em tempos casa da Companhia de Seguros Sagres, volta agora a abrir as portas dos números 175 e 181, um século depois. Dessa época áurea pouco ficou. A fachada manteve-se, mas, por dentro, o edifício ganhou outra vida, pelos olhos do arquiteto português Luís Rebelo de Andrade.

É cá dentro que o Áurea habita. No piso térreo, convida locais, passantes, turistas e hóspedes do Art Legacy a entrar, a sentar e a mergulhar na carta, que se apresenta como um mar de algas. Mas já lá vamos. Antes disso, há uma viagem que as trouxe do Algarve até à capital.