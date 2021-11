Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se as eleições espanholas se realizassem agora, Pablo Casado venceria e conseguiria governar com o apoio do Vox. De acordo com a sondagem do El Mundo, o PP teria 29,1% dos votos, o que se traduziria em 130 deputados, mais 41 do que em 2019, seguido do PSOE que cairia para segundo, com 25,9% e 100 representantes no Parlamento.

A pesquisa revela ainda que a queda de Pedro Sánchez relativamente às últimas eleições não é grande, são apenas 2,1 pontos percentuais. Pelo contrário, o PP subiria 8,3 pontos nas intenções de votos, o que seria suficiente para que Espanha mudasse a cor do executivo.

Em terceiro lugar surge o Vox, de Santiago Abascal, que conseguiria uma subida ligeira de 0,3 pontos percentuais, o que seria suficiente para aumentar em quatro o número de deputados. Este resultado seria também suficiente para que PP e Vox conseguissem governar, tendo em conta que estes números representariam uma maioria no Parlamento espanhol.

Do ponto oposto está Inés Arrimadas, do Ciudadanos, que em 2019 viu o número de deputados reduzido de 57 para 10. Nesta sondagem, o partido ficar-se-ia pelos 3% e apenas um deputado.