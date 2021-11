Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Hyundai escolheu o Salão Automóvel de Los Angeles para estrear o seu Seven, o protótipo que em breve passará à produção em série como o SUV topo de gama da marca, com cerca de 5 metros de comprimento. Puramente eléctrico e a recorrer à nova plataforma do grupo Hyundai Motor Company, a Electric-Global Modular Platform (E-GMP), o Seven deverá dar origem ao futuro Ioniq 7, a apresentar em breve, mas mais importante para o mercado norte-americano do que para o europeu.

Com uma estética imponente, devido ao seus generosos comprimento e altura, mas igualmente com personalidade, fruto da frente massiva, do pilar de tejadilho traseiro diferente e dos curiosos alargamentos de guarda-lamas, o Seven vai dar origem a um SUV com sete lugares em que o espaço é o principal argumento. A altura ao solo é generosa, certamente a pensar que nos EUA e mais tarde na Europa, o Seven terá que se bater com as propostas da Rivian e Lucid.

O interior do futuro Ioniq 7. As portas "suicidas" posteriores e o habitáculo tipo sala deverão desaparecer na versão definitiva, para ceder o seu lugar a três filas de bancos para alojar 7 adultos 13 fotos

Entre os trunfos do Seven está a plataforma E-GMP, a mesma que serve o Ioniq 5 e o Kia EV6, o que significa que o SUV king size também usa um sistema eléctrico a 800 V, capaz de recarregar a 350 kW, o que deverá permitir alimentar a bateria de 10 a 80% em somente 10 minutos.

O facto de a Hyundai prever uma autonomia de 483 km, mesmo segundo o método americano EPA, mais exigente do que o europeu WLTP, significa que a capacidade da bateria não andará longe dos 80 kWh, sendo que o Seven, face à sua dimensão e estatuto, deverá apenas estar disponível com dois motores, um por eixo, para lhe garantir tracção integral.

Se recordarmos o protótipo Hyundai 45, que deu origem ao Ioniq 5, é fácil perceber que o construtor sul-coreano está a repetir a receita com o novo Seven. Veja aqui as poucas diferenças que existem entre o Hyundai 45 e o Ioniq 5:

O Hyundai 45, protótipo revelado em 2019, tem semelhanças mais que evidentes com o actual Ioniq 5, introduzido no mercado em 2021. Veja aqui se descobre as diferenças 5 fotos