Numa semana em que Roger Federer abriu a porta ao fim da carreira, em que Nick Kyrgios pediu o final de Roland Garros e o mundo do ténis decidiu unir-se para pedir uma investigação séria ao desaparecimento da chinesa Peng Shuai, o ATP Finals acabou por passar ao lado das atenções. Este domingo, Daniil Medvedev e Alexander Zverev encontravam-se na final do torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano e encerra a época — mas o assunto na cabeça de todos era outro.

“Estamos a falar de uma vida e isso é muito mais importante do que tudo aquilo que estamos aqui a fazer. Espero que seja encontrada em breve. Todos os que fazem parte do circuito do ténis estão preocupados e os detalhes ainda são muito vagos. Como é notório, o governo chinês não está a dizer nada”, disse Zverev nos últimos dias, recordando o ainda inexplicável desaparecimento de Peng Shuai que já motivou comentários de Naomi Osaka, Serena Williams e Rafa Nadal.

O tenista alemão acabou a época no terceiro lugar do ranking ATP e, apesar de não ter chegado a nenhuma final de um Grand Slam, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Zverev, que eliminou Novak Djokovic na meia-final, enfrentava então o campeão em título Medvedev, atual número 2 do ranking, vencedor do US Open e finalista do Open da Austrália. O russo de 25 anos atropelou o norueguês Casper Ruud na meia-final, com uma vitória em dois sets, e chegou à final de Turim com o objetivo de encerrar da melhor forma a temporada mais bem conseguida da carreira. Mas independentemente do vencedor, algo era certo: quem ganhasse iria conquistar o ATP Finals pela segunda vez, tornando-se no 10.º múltiplo vencedor do torneio.

Zverev mostrou-se num ótimo momento de forma logo à partida, vencendo o primeiro set por 6-4 sem conceder um único ponto de break a Medvedev e dominando particularmente no primeiro serviço, onde o russo nunca conseguiu corresponder. No segundo set, o russo começou a vender mais caro cada ponto, ciente de que estava a ver o tapete a fugir debaixo dos pés. Ainda assim, não foi suficiente: o alemão continuou a demonstrar uma execução bem acima da média, um nível de concentração inquebrável e um acerto relevante, vencendo o segundo set por 6-4.

Zverev bateu Medveved em dois sets, conquistou o ATP Finals pela segunda vez na carreira depois de 2018 e tornou-se o primeiro tenista a chegar aos seis títulos em 2021. Além disso, é agora apenas o quarto jogador da história a derrotar os dois primeiros do ranking, Djokovic e Medvevev, nas meias-finais e na final do ATP Finals, igualando um feito que não acontecia desde que Andre Agassi bateu Boris Becker e Stefan Edberg em 1990.