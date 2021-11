Um carro atropelou mais de duas dezenas de pessoas num desfile de Natal na cidade de Waukesha, em Wisconsin, nos Estados Unidos da América.

O chefe da polícia de Waukesha, Dan Thompson, citado pela AP, assumiu que “algumas” pessoas morreram, não quantificando. Já foi detida uma pessoa por este ato, tendo também o carro vermelho (um SUV) que serviu para o atropelamento sido confiscado. Não foi dada, ainda, qualquer motivação para a investida.

Entre os feridos há várias crianças. A BBC avança que pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas.

Testemunhas citadas pela BBC revelam que no momento da investida do automóvel a política disparou contra o carro numa tentativa de o travar. O chefe de bombeiros local, Steven Howard, relatou aos repórteres que o departamento levou 11 adultos e 12 crianças para hospitais na localidade depois do incidente. O departamento da polícia revela, ainda, que as escolas vão ficar fechadas esta segunda-feira na cidade de Waukesha.

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.

You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I

— Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021