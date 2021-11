Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pedro Castro e Almeida vai continuar como presidente da comissão executiva do Santander Totta, confirmou esta terça-feira o banco em comunicado de imprensa. O novo mandato dos órgãos sociais vai até 2024.

“A Assembleia Geral de Acionistas hoje [terça-feira] reunida aprovou os novos órgãos sociais do Banco Santander Totta para o triénio 2022-2024”, indica o banco, acrescentando que, como é habitual nestes processos, “a entrada em funções dos novos membros dos órgãos sociais agora eleitos está dependente da avaliação do Banco Central Europeu, no âmbito do processo fit & proper (adequação e avaliação).

O comunicado indica que José Carlos Sítima vai continuar como presidente do conselho de administração do banco, um cargo que assumiu em maio de 2020 após a morte de António Vieira Monteiro, antigo presidente que terá sido uma das vítimas mortais da Covid-19 em Portugal.