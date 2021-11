O general Ahmed Naser al Raisi, dos Emirados Árabes Unidos, acusado de promover práticas de tortura, foi eleito esta quinta-feira presidente da Interpol durante a assembleia do organismo internacional de cooperação policial que se realizou em Istambul.

“Ahmed Naser al Raisi, dos Emirados Árabes Unidos, foi eleito para o cargo de presidente (para um período de quatro anos)”, anunciou a Interpol através da rede social Twitter.

???? NEWS: The #INTERPOLGA has elected Ahmed Nasser Al Raisi of the United Arab Emirates as the Organization’s new President. Mr Al Raisi was elected following 3 rounds of voting. In the final round he received 68.9% of votes cast by member countries. More????https://t.co/pRGm2zixPG

