A BMW deposita grande confiança no i4, o Gran Coupé 100% eléctrico que vai disputar o mesmo segmento com berlinas familiares como o Model 3 da Tesla. Estava previsto entregar as primeiras unidades no início de 2022, mas o construtor alemão conseguiu antecipar as entregas aos primeiros clientes a encomendar o modelo.

O vice-presidente da BMW para o mercado alemão, Bernhard Kuhnt, declarou no evento das primeiras entregas que “a marca estava muito satisfeita por estar a alargar a sua gama de eléctricos com esta berlina desportiva, cuja procura tem sido muito grande”, para confirmar de seguida que “depois deste i4, vamos entregar dentro de uma semana o primeiro BMW iX e mais novidades se seguirão”.

O BMW i4 está, para já, disponível em duas versões. O eDrive40 é o menos potente (340 cv e 430 Nm) e conta apenas apenas com um motor, instalado no eixo traseiro, para poder ser proposto por um valor mais acessível, enquanto o M50 oferece dois motores, totalizando 544 cv e 795 Nm. Ambos montam um pack de baterias com 83,9 kWh (80,7 kWh úteis), o que permite à BMW anunciar uma autonomia de 482 km para o eDrive40 e 394 km para o M50.

Os dois Gran Coupé eléctricos estão limitados a 190 km/h e 225 km/h, respectivamente, com o eDrive40 a necessitar de 5,7 segundos para ir de 0 a 100 km/h, fasquia que o M50 ultrapassa em apenas 3,9 segundos. O primeiro está disponível no mercado português por preços a partir de 60.500€ e o segundo por 71.820€.