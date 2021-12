Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As notas de euro vão mudar de imagem, anunciou esta segunda-feira o Banco Central Europeu (BCE), num processo que deverá terminar até 2024 e no qual os cidadãos da zona euro vão ser convidados a participar. Irá existir, também, um “grupo de aconselhamento” que conta com uma personalidade de cada estado-membro e que irá ajudar a selecionar algumas hipóteses de motivos que podem passar a ilustrar as notas. Por proposta do Banco de Portugal, a personalidade portuguesa escolhida pelo BCE é a cientista Elvira Fortunato.

Como explica o BCE em comunicado de imprensa, o processo de redesenho vai começar com a criação de focus groups compostos por “pessoas de toda a zona euro” que irão dar as suas opiniões sobre os temas que devem estar nas futuras notas de euro. Depois, esse grupo de aconselhamento irá selecionar uma pequena lista de temas e submetê-la ao supervisor financeiro, que diz estar aberto a “áreas tão diversas como a História, as ciências naturais e sociais, artes visuais e tecnologia”.

O Conselho do BCE irá, a partir dessas propostas, “convidar o público a pronunciar-se sobre os temas selecionados”, num modelo sobre o qual não são dados mais detalhes mas que deverá ser seguido por uma segunda consulta pública assim que houver propostas concretas para o design das novas notas.

“As notas de euro estão aqui para ficar. São um símbolo visível e tangível de que estamos juntos na Europa, especialmente em tempos de crise, e ainda existe muita procura por elas”, comentou a presidente do BCE, Christine Lagarde, citada no comunicado de imprensa que indica que até ao final de 2024 será tomada uma decisão sobre esta matéria.

As atuais notas de euro têm como tema as “eras e os estilos”, representadas sobretudo por figuras arquitetónicas como portas e pontes. Porém, “após 20 anos, chegou a hora de reavaliar o aspeto das nossas notas para que cidadãos europeus de todas as idades e contextos possam identificar-se com elas”, acrescentou.

O Observador tentou contactar a cientista Elvira Fortunato, mas até ao momento não foi possível obter comentários. Elvira Fortunato é vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa e professora catedrática no Departamento de Ciência dos Materiais da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Fellow da Academia Portuguesa de Engenharia desde 2009, foi condecorada com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, o Navegador, pelo Presidente da República em 2010, devido às suas conquistas científicas em todo o mundo. Em 2015 foi nomeada pelo Presidente da República Portuguesa, Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas.