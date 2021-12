A farmacêutica Bayer anunciou esta segunda-feira que vai investir 100 milhões de euros na inovação, produção e consumo sustentável em alguns dos seus produtos de Consumer Health, como Aspirina, Bepanthen e Claritine.

O nosso objetivo é ajudar a criar um mundo mais saudável para todos, através deste investimento e do nosso compromisso de expandir o acesso à saúde quotidiana para 100 milhões de pessoas em comunidades desfavorecidas até 2030″, referiu o presidente da divisão de Consumer Health da Bayer, Heiko Schipper, citado num comunicado divulgado esta segunda-feira.

De acordo com o documento, com este investimento, que a empresa diz equivaler a 2% das vendas da divisão, irão ajudar a Bayer a “impulsionar o uso sustentável dos produtos da empresa e a criar um mundo onde as pessoas possam viver uma vida mais saudável”.

A Bayer assinalou que as alterações climáticas “têm causado um número crescente de doenças crónicas e outras questões de saúde”, argumentando que está “empenhada na ação climática”.

A crise climática afeta famílias em todo o mundo, particularmente as que estão em comunidades desfavorecidas e é uma das maiores ameaças à saúde global do nosso tempo”, acrescentou Heiko.

A Bayer tem atualmente em vigor um plano de ação que se divide em três vertentes com que pretende ser neutra em termos climáticos até 2030 e “Net Zero” até 2050.

Este plano comporta a priorização de marcas, produtos e embalagens sustentáveis, a urgência de ação coletiva e o compromisso para “Net Zero”.