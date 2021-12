Portugal entra em risco muito elevado e incidência nunca esteve tão alta desde a introdução da matriz de risco

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 2.314 casos de Covid-19: é a pior segunda-feira desde dia 8 de fevereiro (2.583) em termos de contágios. A incidência voltou a subir para 485,3 infeções por 100 mil habitantes em termos nacionais (no continente está nos 490,3). Com este aumento, o país entrou em risco muito elevado, superando a barreira de 480 casos por mil habitantes — a mais alta desde que há registo.

De acordo com o boletim epidemiológico diário divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), reportaram-se mais 15 óbitos resultantes da doença, um dos quais uma mulher entre os 40 e os 49 anos. Morreram ainda 10 homens (três entre os 60 e os 69 anos, quatro entre os 70 e os 79 anos e três com mais de 80 anos) e mais quatro mulheres (uma entre os 60 e 69 anos, outra entre os 70 e os 79 anos e duas com mais de 80 anos).

Em termos regionais, o número de óbitos distribuiu-se homogeneamente pelas diversas zonas do país: dois no Norte, três no Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo e três no Algarve. Na Madeira também se registou um óbito associado a complicações relacionadas com a Covid-19.