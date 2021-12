Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O maior certame do mundo em torno das inovações electrónicas, relacionadas com os veículos automóveis e não só, será o evento escolhido pela BMW para apresentar a versão mais potente do seu SUV eléctrico topo de gama, o iX M60. Realizado como sempre em Las Vegas, entre 5 e 8 de Janeiro, o Consumer Electronics Show (CES) acolhe multidões, ávidas pelas novidades do sector. Palco que o construtor alemão, com fábrica nos EUA, decidiu ser o ideal para revelar o seu SUV alimentado por bateria mais caro e mais potente.

O SUV iX da BMW já possui duas versões, ambas com dois motores e quatro rodas motrizes, sendo a mais acessível a xDrive40, com 326 cv e a capacidade de atingir 200 km/h e passar pelos 100 km/h ao fim de apenas 6,1 segundos, cuja bateria com 76,6 kWh de capacidade (71 kWh úteis) garante 424 km de autonomia.

Mas os condutores mais exigentes têm ainda à disposição o iX xDrive50. Neste caso, a potência dos dois motores sobe para 523 cv, com a velocidade a manter-se limitada a 200 km/h, apesar da capacidade de aceleração melhorar para 4,6 segundos de 0-100 km/h. Mas o xDrive50 monta uma bateria substancialmente mais generosa, com uma capacidade de 111,5 kWh (105,2 kWh úteis), o que explica que a autonomia suba para 630 km.

No CES de 2022, em Las vegas, a BMW vai apresentar o iX M60, SUV que manterá dois motores e tracção integral, mas com uma potência que deverá ser superior a 600 cv. A bateria deverá ser a mesma, uma vez que é pouco provável que a plataforma em causa possa alojar um acumulador com maiores dimensões, o que implica que o próximo iX M60 deverá anunciar menos do que 630 km entre visitas ao posto de carga. Ficamos pois à espera que a marca alemã disponibilize os dados técnicos do mais possante dos SUV eléctricos da BMW, bem como o preço para o nosso país.