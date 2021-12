Às cinco no Galleria?

3 — As marcas

O Galleria quer ser mais do que um espaço comercial. Mas sem descurar, claro, a oferta neste campo. As marcas de moda presentes fazem deste espaço uma espécie de closet de luxo: Maybach, TwinSet, Weekend MaxMara, Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Adolfo Dominguez, Roberto Verino, Furla, Elements, Tommy Hilfiger, Maje, Sandro, Claudie Pierlot e Barbour.

E outras chegarão. Já em janeiro de 2022, irá inaugurar no Galleria a primeira Loja das Meias do Norte do país, reforçando dessa forma o seu carácter premium.

4 — Os serviços

A experiência da visita ao Galleria não ficará completa sem se experimentar tudo o que este tem para oferecer para lá das lojas. Da Casa de Chá com assinatura da histórica Arcádia, ao Delicatessen by Rui Paula, dedicado à alta-cozinha e com assinatura do mediático chef, que tem duas estrelas Michelin na Casa de Chá da Boa Nova. Pelo meio, há champanhe e ostras no Bubbles & Pearls, os melhores charutos e cigarrilhas na CigarWorld e um serviço de valet parking – Mr. Parking – num parque de estacionamento, com acesso direto e exclusivo ao Galleria.

5 — A decoração

É impossível confundir a decoração do Galleria com a do restante NorteShopping. Esta foi desenhada ao detalhe para lhe conferir um ambiente exclusivo, facilmente distinguível do das restantes zonas do centro comercial. Os materiais nobres, como as madeiras, sobressaem, tal como a vegetação térrea e suspensa e as diversas obras de arte. Mas o ex-líbris é mesmo a instalação artística assinada por Joana Astolfi, designer portuguesa cujo talento correu – e corre – os quatro cantos do mundo.