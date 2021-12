Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chris Noth, popularizado na série “O Sexo a Cidade” na pele de Mr.Big, foi acusado de agressão sexual por duas mulheres. Segundo o meio The Hollywood Reporter, os dois episódios aconteceram com mais de uma década de diferença. À publicação, o ator de 67 anos diz que as acusações de que foi alvo são “categoricamente falsas” e que os encontros “foram consensuais”.

Em causa estão as histórias de duas mulheres, Zoe e Lily, hoje com 40 e 31 anos, que contaram as suas histórias com meses de diferença à The Hollywood Reporter, e que não se conhecem. Ambas argumentam que o spin-off da famosa série, “And Just Like That…”, agora disponível na HBO, despertou memórias dolorosas dos incidentes que aconteceram em Los Angeles, em 2004, e em Nova Iorque, em 2015. O ator está casado com Tara Lynn Wilson desde 2012.

Nenhuma das mulheres é identificada e no artigo são usados pseudónimos. No primeiro relato, que data de 2004, Zoe conta como conheceu o ator no local de trabalho, numa empresa onde Noth tinha negócios, e como ele a convidou para conhecer a piscina do seu condomínio privado, em West Hollywood, onde também vivia uma amiga (ambas estiveram na companhia do ator).

Na sequência do encontro, e já no apartamento dele, Zoe foi beijada — diz que correspondeu timidamente mas que prontificou-se a voltar para junto da amiga. Conta que, posteriormente, Noth levou-a para a cama, onde alegadamente a violou diante um espelho. Zoe diz que pediu ao ator para parar e para “ao menos usar um preservativo”.

A jovem acabou por ir ao hospital Cedars-Sinai, onde admitiu ter sido violada sem, no entanto, revelar a identidade do agressor com medo de ser desacreditada. No dia seguinte contou o episódio à sua chefe de então e, dois anos depois, deu entrada num centro de aconselhamento para vítimas de violação (a instituição confirmou o sucedido à publicação).

O relato é semelhante ao de Lily, que conta que, no início, sentiu-se lisonjeada com os avanços do ator de quem era fã assumida, mesmo sendo ele casado à data dos acontecimentos. Ela tinha 25 e ele 60 anos. Na sequência de um convite para jantar, em 2015 e em Nova Iorque, diz que bebeu bastante, mas não ao ponto de ficar inconsciente. Foi depois convidada para o apartamento de Noth, em Greenwich Village, onde este alegadamente a forçou a ter sexo também em frente a um espelho.

Contactado pela The Hollywood Reporter, Noth nega as acusações: “As acusações contra mim feitas por pessoas que conheci há anos, até décadas, são categoricamente falsas. Estas histórias poderiam ter sido de há 30 anos ou de há 30 dias — não significa sempre não — essa é uma linha que não ultrapassei. Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o momento em que estas histórias são publicadas. Não sei ao certo o motivo porque estão a surgir agora, mas sei isto: eu não ataquei estas mulheres”.

No entanto, as repercussões já se fazem sentir, com a empresa Peloton a retirar o anúncio que tinha divulgado recentemente, no rescaldo da morte de Mr. Big na série agora disponível na plataforma de streaming HBO.

Ao meio Deadline, o Departamento da Polícia de Los Angeles disse que não está, para já, a investigar Chris Noth. “Neste momento não há investigação”, confirmaram as autoridades.