*Nota prévia: se ainda não viu o primeiro episódio de “And Just Like That”, o artigo abaixo revela uma parte importante do enredo da nova série (um “spoiler“).

A série “And just Like That” arranca com uma das suas personagens de relevo a morrer depois de fazer exercício numa máquina da empresa de fitness Peloton. Se aparecer na série pode ser um sonho para a empresa, depressa se tornou num pesadelo com as ações a caírem em bolsa e os seus exercícios associados a uma consequência de morte. Contudo a marca respondeu com um vídeo na conta de Twitter, noticia a CNBC.

A empresa, que vende equipamentos de fitness ligados à internet e serviços de subscrição por vídeo para os utilizadores fazerem exercício físico com um instrutor à distância, sabia que iria aparecer na série, mas não conhecia o enredo. Foi, por isso, apanhada de surpresa pelo facto de uma das personagens de relevo na série morrer depois de fazer exercícios numa das suas máquinas. Trata-se de Mr. Big, o marido da personagem principal, Carrie, interpretada por Sarah Jessica Parker. A empresa até concordou que uma das suas instrutoras na vida real, Jesse King, aparecesse na série.

Para os fãs da série “O Sexo e a Cidade” a estreia da nova série “And just Like That” no passado dia 9 de dezembro foi muito esperada. Mas enquanto se esperava que as reações se focassem no enredo, na moda ou até na ausência de uma das atrizes principais, foi inesperado que a morte de uma personagem, depois de usar uma máquina de fitness, tivesse posto a internet ao rubro com spoilers. A série deu o mote e agora há toda uma nova história fora do ecrã.

A Peloton reagiu de imediato através de uma cardiologista que trabalha para a empresa e que culpou o estilo de vida da personagem, visível ao longo das várias temporadas da série. Mas as desculpas ficaram por aqui. A empresa decidiu usar a velha máxima do marketing segundo a qual “toda a publicidade é boa publicidade” e usou a situação como inspiração de um novo anúncio. O vídeo, publicado no domingo na sua conta de Twitter, conta com o ator Chris Noth, é filmado em Nova Iorque e é uma sátira à situação.

No vídeo que a marca publicou podem ver-se o ator que interpreta Mr. Big na série e a instrutora da Peloton que também aparece no referido episódio, Jess King. Sentam-se lado a lado e o ator começa por dizer que se sente ótimo, depois comenta que deveriam dar mais uma volta, porque a vida é demasiado curta. Ele refere-se às bicicletas Peloton, que se veem logo de seguida.

O anúncio acaba com a voz do ator Ryan Reynolds a dizer “And Just Like That, o mundo foi recordado de que o ciclismo regular estimula e melhora o coração, pulmões e circulação… O ciclismo fortalece os músculos do coração, baixa a pulsação e reduz os níveis de gordura no sangue. Ele está vivo.”

A resposta foi elaborada num tempo recorde de 48 horas. E a Peloton aproveitou esta situação e fez um novo post no Twitter onde se pode ler: “Se nós conseguimos fazer este anúncio em 48 horas, tu podes fazer o teu treino hoje”.

A Peloton já estava a enfrentar um abrandamento na procura dos seus equipamentos durante este ano. Em 2020 as ações da Peloton tinham subido mais de 440% por causa do contexto de pandemia, que levou as pessoas em confinamento a procurarem soluções para se manterem em forma. Já em 2021 a empresa tem enfrentado um abrandamento na procura dos seus equipamentos, resultado não só da concorrência, como também do regresso das pessoas ao ginásio.