Vai ser a bomba do calendário internacional de futebol dos próximos anos: a partir de 2024, a Liga das Nações vai integrar as 10 seleções da América do Sul. A novidade foi adiantada por Zbigniew Boniek, vice-presidente da UEFA e antigo presidente da Federação Polaca de Futebol, que indicou que a próxima edição da competição será a última no atual formato.

“Tivemos uma reunião com a CONMEBOL, a Federação dos países da América do Sul. A partir de 2024, as seleções destes países vão juntar-se à competição”, disse Boniek à ESPN. Segunda a comunicação social sul-americana, as seis seleções com melhor classificação — Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Peru e Uruguai — serão adicionadas à Liga A, enquanto que Bolívia, Equador, Paraguai e Venezuela vão integrar a Liga B. Assim, a Liga A vai passar a contar com 22 seleções e a Liga B com 20 equipas.

An independent study on a biennial World Cup has revealed negative economic effects for football. The alarming findings raise severe concerns over the sustainability of the plan. Read the report and full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) December 17, 2021

Ainda que o novo formato da Liga das Nações não esteja completamente definido, é expectável que os jogos continuem a ser disputados em solo europeu. A recente e notória aproximação entre UEFA e CONMEBOL prende-se com a união de forças e esforços enquanto oposição ao Campeonato do Mundo de dois em dois anos que é defendido e pretendido pela FIFA. De recordar que, nos últimos dias, já tinha sido anunciado que Itália e Argentina vão disputar a primeira Finalíssima intercontinental no dia 1 de junho de 2022 em Londres — o primeiro encontro que coloca frente a frente o vencedor do Campeonato da Europa e o vencedor da Copa América e que vai passar a integrar também o calendário internacional.

O sorteio da fase de grupos da próxima edição da Liga das Nações decorreu esta quinta-feira e ditou que Portugal vai defrontar República Checa, Suíça e Espanha no Grupo A2. França é a atual detentora do título, depois de ter derrotado Espanha na final do passado mês de outubro, e a Seleção Nacional conquistou a primeira edição da competição ao bater os Países Baixos no Dragão em junho de 2019.