Parceiros de negócios, a Volkswagen AG e a Acer andam agora a esgrimir argumentos perante o tribunal. Em causa estão patentes da tecnológica de Taiwan, que os alemães alegadamente terão usado de forma abusiva.

Os sistemas de comunicação dos dispositivos utilizados pelos veículos do Grupo VW recorrem à tecnologia 2G e 3G da Acer, empresa que pode não ser das mais emblemáticas do sector, mas a quem não faltam pergaminhos sob o ponto de vista técnico. O bom relacionamento entre as duas companhias foi posto em causa quando, alegadamente, o gigante alemão decidiu recorrer a tecnologia que não estava contratada.

De acordo com o processo apresentado no tribunal do estado da Virgínia, nos EUA, a Acer acusa a VW de instalar chips com o seu sistema 4G “mobile” em vários modelos das marcas do conglomerado germânico, o que não vai ao encontro do acordado entre Taiwan e Alemanha.

De acordo com a queixa apresentada pela Acer, a VW terá utilizado tecnologia 4G no seu eléctrico ID.4, além de nos modelos com motorizações convencionais a combustão, como o Golf, Tiguan e Atlas, além de muitos outros. A Acer decidiu que já chega de abusos e insiste em ser ressarcida pelos abusos anteriores.

A Volkswagen AG já admitiu à Reuters que está a avaliar o processo e as exigências da Acer, informando ainda que no Verão fechou contrato com a Huawei para adquirir a tecnologia 4G da empresa chinesa. Contudo, as acusações da Acer referem-se a um período anterior, em cerca de dois anos, quando a VW anunciou o seu serviço Car-Net 4G em 2019. A Volkswagen AG está longe de ser a primeira marca a ser alvo de processos por abusos de patentes, uma vez que só em Outubro a Honda, Toyota e General Motors foram alvo de processos similares.