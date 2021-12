As inundações causadas pelas fortes chuvas que atingem o nordeste brasileiro são o “pior desastre da história da Bahia”, referiu o governador do estado, que soma 20 mortos e mais de 60 mil deslocados desde novembro.

“Vivemos o pior desastre da história da Bahia. É uma tragédia gigantesca. Não me lembro de nada desta dimensão na história recente da Bahia. A quantidade de casas, ruas e cidades completamente submersas é realmente apavorante”, disse o governador, Rui Costa, após sobrevoar as áreas do desastre e que desde sábado supervisiona uma operação conjunta com o Governo Federal e outros estados nas áreas afetadas.

O sul da Bahia já havia sido afeado por chuvas torrenciais no final de novembro, que se voltaram a intensificar nos últimos dias, causando o rompimento de barragens e inundações.

As mais recentes vítimas mortais foram um homem de 60 anos, que morreu afogado no domingo, uma mulher de 33 anos, cuja casa desabou na madrugada de domingo, e um jovem de 21 anos, que estava desaparecido e cujo corpo foi encontrado na segunda-feira na margem de um rio.

Já o número de deslocados quase duplicou desde domingo, com 62.796 pessoas que tiveram de deixar as suas casas, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) da Bahia.

No total, são 116 os municípios afetados, dos quais pelo menos 100 em situação de emergência, e 471.009 pessoas afetadas pelas chuvas torrenciais. Desde novembro, cerca de 358 pessoas ficaram feridas nas inundações.

“A água está a começar a diminuir na nascente do rio Cachoeira e, embora devagar, a expectativa é de que melhore nos próximos dias”, disse o governador.

Várias casas ficaram alagadas e ruas tornaram-se rios em vários municípios do sul do estado. Em Itapetinga, imagens aéreas da agência France-Presse mostram três homens a remar num colchão de palha, numa rua com casas em que a água chega até às janelas.

Nesta cidade totalmente inundada, Idalício dos Santos tentava fazer o seu caminho pelas águas acastanhadas a bordo de um pequeno barco insuflável. “Já fiz 20 viagens para trazer gente”, relatou o morador.

Em Itambé, pequena cidade vizinha, Tiola Almeida ajudava a mãe a salvar alguns pertences.

Em algumas casas, a água chega a 1,80 metros de altura. Na da minha mãe, a 1,40 metros”, detalhou.

O equivalente a um mês de chuva caiu em poucas horas em alguns municípios.

Salvador, capital do estado da Bahia, contabilizou na sexta-feira até cinco vezes a média histórica de 58 milímetros para o mês de dezembro, segundo a defesa civil da cidade.

“Há uma correlação” entre a intensidade das chuvas no nordeste do Brasil e o fenómeno climático ‘La Niña’, que causa precipitações acima do normal, estimou Estael Sias, meteorologista da empresa de previsão MetSul.

La Niña é considerada uma anomalia climática, que ocorre, em média, num intervalo de dois a sete anos e provoca uma série de alterações nos padrões de chuva e temperatura globais. No Brasil, o fenómeno provoca chuvas mais abundantes no norte e nordeste. No centro-sul, provoca aumento de temperaturas e seca.