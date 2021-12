Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O programa IVAucher termina a 31 de dezembro. Há, assim, mais dois dias para descontar o saldo acumulado com esta iniciativa.

Até ao momento, de acordo com um balanço feito pelo Ministério das Finanças, divulgado em comunicado, desde 1 de outubro — data a partir da qual se poderia utilizar o saldo acumulado — foram reembolsados aos consumidores aderentes 37 milhões de euros, num total de 14 milhões de transações. Ou seja, foi já utilizado 76% do saldo disponível, que totalizava 49 milhões de euros, fruto de despesas realizadas de 82 milhões de euros, a verba acumulada por todos os consumidores que pediram fatura com número de contribuinte entre junho e agosto de 2021 nos setores abrangidos.

Houve, neste programa, 1,5 milhões de consumidores aderentes e quase 10 mil comerciantes, com 35 mil terminais de pagamento.

Segundo o gabinete de João Leão, o programa terá assim contribuído para a realização de uma despesa de cerca de 73 milhões nos setores do alojamento, cultura e restauração.

O saldo do IVAucher ainda pode ser gasto até dia 31 de dezembro, explicando o Ministério das Finanças que “o saldo acumulado pelos consumidores e não utilizado será considerado como dedução à coleta em sede de IRS, nos termos legais”

Autovoucher continua até março

O IVAucher termina no final deste ano, mas continuará ainda em vigor o Autovoucher, no âmbito do qual quem compra combustíveis tem direito a ser reembolsado de parte do valor.

No balanço feito pelo Ministério das Finanças, desde de 10 de novembro “foram já reembolsados perto de 11 milhões de euros (10.718.905 euros), num total de 2,1 milhões de transações”.

O Autovoucher tem mais de mil comerciantes registados, com um total de 9.798 terminais em todo o país.