A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta quinta-feira que não haverá recolha de resíduos urbanos na cidade nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, esta sexta-feira e sábado.

Segundo informação partilhada no site da autarquia, a Câmara apela a “que o lixo seja depositado apenas a partir do dia 2 de janeiro, ao longo do dia e noite”. “Não abandone o lixo na rua, ajude-nos a manter a cidade limpa.”

Após estes dois dias de interregno, a Câmara garante que procederá à “rápida normalização do sistema de remoção de lixo e atividades complementares” tal como a “recolha de lixo volumoso”.

“No sistema Porta-a-Porta, deve colocar os Resíduos Indiferenciados”, lembra também a autarquia.

Também nos dias 24 e 25 de dezembro a capital esteve sem recolha de lixo.