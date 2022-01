A região Norte tem mais 18 Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo B, assente em incentivos financeiros por objetivos, num total de 177, abrangendo uma população inscrita estimada de cerca de 2,2 milhões de cidadãos, foi anunciado terça-feira.

De acordo com o despacho de 30 de dezembro, da Ministra da Saúde, 18 USF modelo A transitam para modelo B na Região de Saúde do Norte, a partir de 1 de janeiro, número que corresponde “à maior transição verificada, desde 2009, nesta região de saúde“, refere a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) em comunicado.

“Assim, na região Norte, a partir desta data, passam a existir 177 USF Modelo B (56,4% do total de USF Modelo B do país) que terão uma população inscrita, estimada, de cerca de 2 milhões e 200 mil cidadãos, 58,5% da população nortenha”, indica aquela entidade.

Consideradas como unidades de prestação de cuidados de saúde de proximidade e de nova geração, as USF de modelo A obedecem, de acordo com a página oficial do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao princípio da autonomia e da auto-organização por equipas de médicos e de enfermeiros.

Já o modelo B, ao qual se podem candidatar as unidades do modelo A, detêm um grau de autonomia superior, uma vez que podem aceder a incentivos financeiros mediante o cumprimento de objetivos preestabelecidos.

O número de USF a constituir é estabelecido anualmente por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas pastas das Finanças e da Saúde.

Passam a USF modelo B as unidades da Senhora da Graça (Alto Ave); Gil Eanes (Alto Minho); Antonina (Ave/Famalicão); Tâmega (Baixo Tâmega); São Brás (Barcelos/Esposende); Minho (Braga); Novo Norte (Feira e Arouca); Barão do Corvo (Gaia); Entre Homem e Cávado (Gerês/Cabreira); USF Rainha D. Amélia (Porto Ocidental); Barão de Nova Sintra e Santos Pousada (Porto Oriental); Terra e Mar (Póvoa do Varzim/Vila do Conde); Nova Saúde (Santo Tirso/Trofa); Felgueiras Saúde e Longara Vida (Vale do Sousa Norte); Tempo de Cuidar e Paiva Douro (Vale do Sousa Sul).

De acordo com a ARS-N, recentemente foram também criadas, e já se encontram em funcionamento, mais cinco novas USF (modelo A) – Afurada; Foz do Minho; Homem do Leme; São Geraldo e São Tiago -, sendo que, também nesta data e neste modelo, existem 97 unidades neste modelo com cerca de 792 mil utentes inscritos.

Com estas novas USF, no total, na região Norte há quase 3 milhões de cidadãos inscritos em USF.