A Ford inventou a produção em série de automóveis e liderou as vendas nos EUA durante um largo período, mas há 90 anos foi ultrapassada pela General Motors (GM), grupo que nunca mais abriu mão do domínio do mercado norte-americano. Mas a liderança iniciada em 1929 chegou ao fim, com a companhia norte-americana a ser ultrapassada pela Toyota Motor Company que, entre outras marcas, envolve a Toyota e a Lexus.

A maioria dos consumidores americanos, sobretudo aqueles que nasceram depois de 1929, nunca conheceram outra empresa que não a GM como líder das vendas. E é precisamente no momento em que o grupo americano realiza investimentos milionários na electrificação – que lhe permitiram ter o pequeno Bolt no mercado e preparar-se para lançar em breve o Hummer, em versão SUV e pick-up – que se vê ultrapassado pelo rival japonês.

De acordo com o que reporta o Wall Street Journal, o que motivou esta troca na liderança não foram as preferências dos consumidores, mas sim a falta de chips para produzir o número de veículos que o mercado seria capaz de adquirir, com a Toyota e a Lexus a realizarem um melhor trabalho na negociação com os fornecedores de semicondutores, do que as quatro marcas da GM nos EUA, nomeadamente a Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC, que inclui a Hummer.

Nos 12 meses do ano, a Toyota Motor Company vendeu 2,3 milhões de veículos nos EUA, mais 10% do que o volume alcançado em 2020. Por oposição, a GM transaccionou 2,2 milhões, menos 114 mil unidades do que o rival nipónico e menos 13% que no ano anterior. Se analisarmos as vendas por trimestre, a Toyota já tinha batido a GM nos 2º e 3º trimestres, e apesar de ter caído 30% no 4º trimestre, foi o tropeção de 43% da GM de Outubro a Dezembro que deu a vitória aos nipónicos.

Além da boa prestação da Toyota, também a Hyundai teve um bom desempenho em 2021 no mercado americano. Vendeu 738 mil unidades, o que significa um aumento de 19% relativamente a 2020, o que representa um crescimento muito interessante.