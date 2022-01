Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi no CES, o maior salão de electrónica de mundo que tradicionalmente se realiza em Las Vegas, que a BMW mostrou ao público o topo de gama do SUV eléctrico iX. O novo M60 assume-se como a versão mais potente, mais rápida e mais veloz, quando comparada com os já conhecidos xDrive40 e xDrive50, ambos igualmente com um motor por eixo, o primeiro com 326 cv e o segundo 523 cv

O interior do iX M60 apresentado no CES 4 fotos

A estética do iX M60 não difere muito dos restantes iX, mas há decididamente um incremento de potência, com a BMW a gerir os dois motores que monta para lhes extrair 619 cv e uma força respeitável de 1100 Nm. Isto explica que esteja limitado a uma velocidade máxima de 250 km/h, acima pois dos seus “irmãos” menos possantes, que se ficam pelos 200 km/h. A capacidade de aceleração, que depende igualmente da potência, favorece como seria de esperar a versão mais possante, com o M60 a franquear a barreira dos 100 km/h ao fim de apenas 3,8 segundos, contra 4,6 segundos do xDrive50 e 6,1 segundos do xDrive40.

A maior potência explica ainda que a BMW tenha dotado o M60 com o pack de baterias mais generoso, entre os dois disponíveis para o iX. Daí que monte um acumulador com a capacidade total de 111,5 kWh (105,2 kWh úteis), exactamente o mesmo do xDrive50. O peso, sempre elevado, tem uma diferença mínima entre o xDrive50 e M60, de respectivamente 2585 kg para o primeiro e 2659 kg para a novidade. Mais leve apenas o xDrive40 (2440 kg), fruto de montar o pack de baterias mais pequeno, com 76,6 kWh (úteis 71 kWh).

Para os dois iX mais potentes (M60 e xDrive50) está reservado o potencial de recarregar os acumuladores com potências de até 200 kW, para o xDrive40 alimentar a sua bateria mais pequena, com 71 kWh, a 150 kW. A diferença de potências e de pesos, aliada à capacidade das baterias, explica que o iX reivindique 425 km para o xDrive40, segundo o método europeu WLTP, para o xDrive50 anunciar 630 km e o novo M60 a esgrimir 566 km.